Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw kommt von der Fahrbahn ab

AltenburgAltenburg (ots)

Am Sonntag (01.11.2020) gegen 18:45 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahrer eines Pkw Seat, mit zwei Insassen die Schmöllnsche Landstraße in Fahrtrichtung Schmölln. In einer Rechtskurve kam dieser aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinab, bevor er zum Stehen kam. Dabei entstand am Fahrzeug Sachschaden. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. (JW)

