Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrradfahrer unter Einfluss von Alkohol verletzte sich bei Sturz

Zeulenroda-TriebesZeulenroda-Triebes (ots)

Am Sonntag (01.11.2020), gegen 19:15 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Fahrradfahrer die Hauptstraße in Richtung Rathenauplatz. Hier versuchte er von der Straße nach links auf den Fußgängerweg zu fahren. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurden ein Drogen- und ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin, der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (OK)

