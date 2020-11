Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallverursacher besaß keine Fahrerlaubnis

WeidaWeida (ots)

Am gestrigen Sonntag (01.11.2020), gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Audi Fahrer die Greizer Straße in Richtung Bundesstraße 92. An der dortigen Kreuzung (Kreuzung Fortuna) wollte er die B 92 in Richtung Berga überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 26-jährigen VW Fahrers, der die Straße in Richtung Weida benutzte. Beide Fahrzeuge kollidierten, es entstand Sachschaden an beiden Kfz sowie an einem Verkehrsschild. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 35-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

