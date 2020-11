Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Fahrzeuge zerkratzt

GeraGera (ots)

In der Zeit vom 28.10.2020 - 31.10.2020 trieb ein bislang unbekannter Täter sein Unwesen in der Eiselstraße in Gera. Offensichtlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte er jeweils die linke Fahrzeugseite von insgesamt 8 Pkws, welche im genannten Zeitraum dort abgestellt waren. An jedem Fahrzeug entstand dadurch Sachschaden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nach Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zum unbekannten Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

