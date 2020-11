Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Einfamilienhaus

MünchenbernsdorfMünchenbernsdorf (ots)

Als die Eigentümerin (58) eines Einfamilienhauses in der Windmühlenstraße am gestrigen Abend (01.11.2020) nach Hause kam, stellte sie fest, dass in ihr Haus eingebrochen wurde. Daraufhin informierte sie die Geraer Polizei, die die Ermittlungen zum Einbruch aufnahmen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich ein oder mehrere Täter am Sonntag (01.11.2020), in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses. In der Folge wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Wie bisher bekannt ist, stahlen die Täter aufgefundenes Bargeld sowie eine Goldmünze. Die Kripo hat die Ermittlungen zum Einbruch übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zum Tatgeschehen geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, bei der KPI Gera zu melden. (RK)

