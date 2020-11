Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gruppenschlägerei ruft Polizei auf den Plan

MeuselwitzMeuselwitz (ots)

Für einen nächtlichen Großeinsatz sogte die Meldung über eine Massenschlägerei vor einer Gaststätte in der Freiligrathstraße am frühen Sonntag kurz vor 3 Uhr. Mehrere Streifenwagen rückten daraufhin an, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Vor Ort waren zwei Personengruppen aneinandergeraten, wobei sich gleich mehrere Männer prügelten. Dabei wurde am Ende eine Person leicht verletzt. Auf Grund teilweise unkooperativen Verhaltens sowie erheblicher Alkoholisierung der Beteiligten, konnte zunächst nicht vollständig aufgeklärt werden, was zur genauen Ursache der Auseinandersetzung führte. Die Polizei bittet daher Zeugen, die sachdienlcihe Angaben zu dem Vorfall machen können, sich bei der Polizeiinspektion Altenburger Land zu melden. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell