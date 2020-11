Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Küche ausgebrannt

MeuselwitzMeuselwitz (ots)

Am Freitagmittag wurden Feuerwehr und Polizei wegen angebranntem Essen in die Lessingstraße gerufen. Vor Ort stellte sich jedoch schnell heraus, dass die Lage ernster war als zunächst gemeldet. In einer Wohnung eines Reihenhauses stand die ganze Kücke in Brand. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, fanden die Beamten heraus, dass ein Elektroherd eingeschaltet war und darauf abgestellte Gegenstände dadurch Feuer fingen. Die Hauseigentümer waren zu diesem Zeitpunkt in einer Nachbarwohnung, sodass glücklicherweise niemand verletzt wurde. Die betroffene Etage dieses Hauses ist durch den Brand derzeit nicht mehr bewohnbar.

