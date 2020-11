Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vandalismus in Kirche

GreizGreiz (ots)

Am 30.10.2020 wurde gegen 16:30 Uhr durch eine Passantin festgestellt, dass die Hintertür der evangelischen Kirche Aubachtal in Greiz aufgebrochen wurde. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort fest, dass durch unbekannte Täter die Tür aufgehebelt wurde und im Inneren der Kirche nicht unerhebliche Sachbeschädigungen am Mobiliar verursacht wurden. Vermutlich suchten die Täter nach Beutegut, so dass sie mehrere Schränke aufbrachen und den Inhalt dieser auf dem Boden verteilten. Da die Kirche seit einigen Jahren leersteht, kam es zu keinem Stehlschaden. Durch das Aufbrechen des Mobiliars entstand jedoch nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Die Polizei Greiz ermittelt nunmehr wegen des Versuch des besonders schweren Einbruchs und bittet mögliche Zeugen sich bei der Polizei Greiz zu melden. Polizei Greiz, Tel: 03661/6210

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell