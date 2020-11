Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunkener Kradfahrer in Greiz

GreizGreiz (ots)

Am 29.10.2020 gegen 13:20 Uhr befuhr ein 56 jähriger Mofafahrer die Stavenhagenstraße in Greiz, verlor die Kontrolle und kippte gegen ein abgeparktes Auto. Vor Ort befindliche Passanten leisteten Erste Hilfe und verständigten die Polizei. Bei Eintreffen der Polizei wurde festgestellt, dass der Kradfahrer mit 2,62 Promille erheblich alkoholsiert war und dadurch den Unfall verursachte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Gegen den 56 jährigen wird nunmehr wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

