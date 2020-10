Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trickbetrüger unterwegs

MünchenbernsdorfMünchenbernsdorf (ots)

Am Dienstag (27.10.2020) kam es gegen 16 Uhr in einem Drogeriemarkt in Münchenbernsdorf zu einem Trickbetrug. Eine männliche Person betrat nach derzeitigen Erkenntnissen das Geschäft und verwickelte in der Folge die dortige Verkäuferin in ein Gespräch. In der Folge nutzte er einen scheinbar für ihn günstigen Augenblick und griff unbemerkt in die Kasse. Von dort stahl er schließlich einen dreistelligen Wert. Nach der Tat verließ er das Geschäft in unbekannte Richtung. Den Diebstahl bemerkte die 50-järhige Verkäuferin erst zu einem späteren Zeitpunkt. Beschreibung des Täters: männlich, ca. 180 - 185 cm groß, blasse Gesichtsfarbe, bekleidet mit einer Wollmütze, Jogginganzug und Zehenschuhe ohne Socken. Die Geraer Polizei sucht nach Zeugen, welche die Person zum Tatzeitpunkt gesehen haben oder Hinweise zu diesem bzw. zur Tat geben kann. Diese sind unter der Telefonnummer 0365/829-0 an die hiesige Dienststelle zu richten.

