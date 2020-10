Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter auf frischer Tat erwischt

AltenburgAltenburg (ots)

Als Altenburger Polizeibeamte am 29.10.2020, gegen 23:25 Uhr an einem in der Albert-Levy-Straße befindlichen 17-Jährigen vorbeifuhren, bemerkten sie, wie diese plötzlich etwas wegwarf. Folge dessen entschieden sich die Beamten für eine Kontrolle des jungen Mannes. Dabei stellte sich heraus, dass der 17-Jährige einen Joint weggeworfen hatte. Die Drogen wurden folglich beschlagnahmt. Der junge Mann muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

