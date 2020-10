Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter auf der Flucht gestellt

GeraGera (ots)

Am Donnerstag (29.10.2020) wurde der Geraer Polizei durch einen Zeugen bekannt, dass mehrere Jugendliche gegen 23:30 Uhr an der Untermhäuser Brücke randalieren sollen. Vor Ort konnten die vier männlichen Täter im Alter von 15 und 16 Jahren durch die Polizeibeamten gestellt werden. Diese hatten zuvor mehrere Baustellenabsperrungen aus der Halterung gerissen und von der Brücke in die Elster geworfen. Die Jugendlichen wurden. mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung im Gepäck, an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

