Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Jugendclub Abstellgleis - Zeugen gesucht

AltenburgAltenburg (ots)

Die Ermittlungen zu einem Einbruch hat die Kriminalpolizei in Altenburg aufgenommen. Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum vom Mittwoch (28.10.2020) zum Donnerstag (29.10.2020) die Außentür des Jugendclub "Abstellgleis" aufgebrochen und sich so Zugang zu dem Objekt verschafft. Die Diebe traten in den Räumlichkeiten mehrere Türen ein und durchwühlten diese. Weiterhin wurden mehrere Handkassen, sowie ein Tresor aufgebrochen. Nachdem Sie letzten Endes einen Ghettoblaster stahlen, verließen die Täter die Räumlichkeiten in unbekannte Richtung. Die Einbrecher verursachten bei dem Einbruch zusätzlich hohen Sachschaden. Die Altenburger Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen zum Tatzeitpunkt beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der Polizeiinspektion Altenburger Land zu melden.

