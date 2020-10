Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Abfallcontainer in Brand gesetzt

Harth-PöllnitzHarth-Pöllnitz (ots)

Heute (29.10.2020), gegen 03:20 Uhr, setzten bislang unbekannte Täter einen Abfallcontainer in der Pappelallee in Brand. Vermutlich nutzten sie dazu ein pyrotechnisches Erzeugnis. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Trotzdem entstand Sachschaden an zwei Abfallcontainern und einer, im unmittelbaren Umfeld befindlichen, Garage. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen. (KO)

