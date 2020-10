Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fünf verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Auma-WeidatalAuma-Weidatal (ots)

Am gestrigen Mittwoch (28.10.2020), gegen 18:20 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Daimler-Benz Fahrer die Landstraße von Braunsdorf in Richtung Auma. Unterwegs überholte er einen Lkw und kollidierte dabei mit einem im Gegenverkehr befindlichen Pkw BMW. Durch die Kollision kamen beide Fahrzeuge jeweils in Fahrtrichtung rechts von der Fahrbahn ab und erst im Seitengraben zum Stehen. Der Daimler-Benz überschlug sich dabei. Durch den Unfall wurden der Fahrer des Daimler-Benz, der 67-jährige BMW Fahrer und insgesamt 3 weitere Insassen der Fahrzeuge im Alter von 46, 62 und 64 Jahren verletzt. An beiden Kfz entstand Sachschaden. (KO)

