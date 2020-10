Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl im Einkaufsmarkt - Zeuge gesucht

NobitzNobitz (ots)

Die Ermittlungen zu einem räuberischen Diebstahl hat die Kriminalpolizei in Altenburg übernommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen betraten am Mittwoch (28.10.2020) gegen 13 Uhr, drei bislang unbekannte Männer eine Discounterfiliale in der Altenburger Straße in Nobitz. Als die Mitarbeiter der Filiale bemerkten, dass die Männer den Einkaufsmarkt verlassen wollten, ohne die Waren zu bezahlen, stellte sich eine Verkäuferin in den Weg. Die Diebe konnten dennoch aus dem Markt flüchten. Sie stiegen in Anschluss in einen PKW und fuhren in unbekannte Richtung. Die unverletzte Kassiererin verständigte daraufhin die Polizei, die unverzüglich nach dem Flüchtigen fahndete. Die umfangreiche Suche nach diesen blieb jedoch erfolglos. Die Altenburger Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen zum Tatzeitpunkt beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der Polizeiinspektion Altenburger Land zu melden. (PS)

