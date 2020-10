Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Reifen von Pkw zerstochen

GreizGreiz (ots)

Wünschendorf: In der Nacht vom Montag zum Dienstag (25.10. bis 26.10.2020) zerstachen bislang unbekannte Täter einen Reifen eines Pkw Peugeot, der auf einem Parkplatz in der Ronneburger Straße abgestellt war. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 62310, in Verbindung zu setzen. (OK)

