Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrrad entwendet

GreizGreiz (ots)

Weida: Zwischen dem 19.10. und dem 25.10.2020 drangen bislang unbekannte Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Neustädter Straße ein. Aus einem Kellerabteil entwendeten sie ein Fahrrad welches die Farben Gold und Bordeaux hatte und mit einer 3 Gang Nabenschaltung ausgestattet war. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten. (OK)

