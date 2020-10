Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geldbörse entwendet

Greiz (ots)

Am Montag (26.10.2020), gegen 14:00 Uhr, vergaß eine 62-jährige Frau ihre Geldbörse, als sie den genutzten Einkaufswagen wieder an den Sammelpunkt eines Supermarktes in der August-Bebel-Straße brachte. Als ihr der Verlust auffiel, lief sie zurück und stellte fest, dass ihr Eigentum bereits entwendet worden war. Hinweise zu dem bislang unbekannten Dieb werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten. (OK)

