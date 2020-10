Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch

Altenburg (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 24.10.20, 14:00 Uhr bis 26.10.20, 08:00 Uhr versucht, in eine Arztpraxis in der Lessingstraße in Altenburg einzubrechen. Die Täter schlugen ein Fenster der Praxis ein, ließen dann aber aufgrund einer Alarmanlage von ihrem Vorhaben ab. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell