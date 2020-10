Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fassade beschmiert

Altenburg (ots)

Nach Zeugenhinweisen konnten Polizeibeamte am 26.10.2020 gegen 20:20 Uhr in der Otto - Dix - Straße einen Graffiti-Sprayer stellen. Der Beschuldigte hatte zuvor die Fassade eines Supermarktes in der Kauerndorfer Allee mit blauer Farbe besprüht. Gegen den 40-jährigen Altenburger wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

