Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Am Sonntag (25.10.2020), gegen 12:30 Uhr, befuhr der 56-jährige Fahrer eines Motorrades Honda die Kreisstraße von Hohndorf in Richtung Pansdorf. In einer Linkskurve geriet er nach rechts auf die Bankette, verlor dadurch die Kontrolle über das Krad und stürzte. Er verletzte sich so stark, dass er mit einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. (OK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell