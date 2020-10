Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrerflucht in Zeulenroda. Zeugen gesucht!

Zeulenroda (ots)

Am 24.10.2020 gegen 09:15 Uhr befuhr ein grüner Pkw der Marke Lada die Aumaische Straße in Zeulenroda. An der Kreuzung zur "An der Alten Gießerei" bog der 83 jährige Fahrzeugführer nach links ab und geriet dabei auf die Verkehrsinsel, welche sich in der Mitte des Krezungsbereiches befindet. Dabei "überfuhr" der Fahrzeugführer das in Richtung "An der Alten Gießerei" zeigende Vorfahrtsschild. Dadurch ragte das Verkehrsschild auf die Straße und behinderte den Verkehrsfluss. Der Pkw-Führer hielt kurz an und setzte anschließend seine Fahrt fort. Zeugen oder Personen, welche durch das auf die Straße ragende Verkehrsschild behindert wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Greiz zu melden. Tel. Polizeiinspektion Greiz: 03661 6210

