Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Berauscht am Straßenverkehr teilgenommen

Nobitz (ots)

Am Samstag gegen 20:30 Uhr stoppten Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land einen 41 - jährigen Fahrzeugführer in der Laupheimer Straße in Nobitz. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem Skoda Fahrer Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,66 Promille. Neben der Untersagung der Weiterfahrt muss der Betroffene nun mit einem Bußgeld von 500 Euro rechnen sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister.

Weiterhin wurde am 25.10.2020 um 02:28 Uhr ein 43 - jähriger Fahrer eines Hyundai´s in der August-Bebel-Straße in Altenburg kontrolliert, bei dem ein noch höherer Promillewert von 1,53 in der Kontrolle festgestellt wurde. Gegen diesen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit in Verkehr eingeleitet, eine Blutprobenentnahme realisiert, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein eingezogen.(AG)

