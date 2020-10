Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Angetrunken am Steuer

Gera (ots)

Am 24.10.2020, gegen 22:15 Uhr, kontrollierten Beamte der Geraer Polizei den 21-jährigen Fahrer eines Pkw's in der Gebrüder-Häussler-Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 1,06 Promille.

Ebenfalls am 24.10.2020, gegen 22:30 Uhr, wurde der 28-jährige Fahrer eines Pkw Audi in der Siemensstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch bei diesem wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Test ergab bei diesem Fahrer einen Wert von 0,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde beiden Männern untersagt und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell