Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ohne Führerschein am Steuer

Gera (ots)

Am 24.10.2020, gegen 00:50 Uhr, kontrollierten Beamte der Geraer Polizei den 38-jährigen Fahrer eines Pkw's in der Straße Stadtgraben. Der Mann konnte keinen gültigen Führerschein vorlegen. Eine Abfrage ergab, dass gegen ihn eine Fahrerlaubnissperre vorlag. In der Folge wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell