Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkohol und Methamphetamin im Straßenverkehr!

Greiz (ots)

Am 24.10.2020 wurde ein grüner Golf in der Carolinenstraße, in Greiz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der 30 jährigen Fahrzeugführerin wurde ein Drogentest durchgeführt welcher positiv auf Methamphetamin ausschlug. Daraufhin wurde ihr die Weiterfahrt durch den feststellenden Polizeibeamten untersagt. Anschließend wurde die betroffene Person in das Greizer Krankenhaus zur Blutentnahme verbracht.

In der Nacht vom 25.10.2020 wurde gegen 02:00 Uhr in der Bruno-Bergner-Str. in Greiz eine Verkehrskontrolle mit einem Nissan durchgeführt. Dabei konnte festgestellt werden, dass der 31 jährige slovakische Fahrzeugführer bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 1,20 Promille erzielte. Daraufhin wurde ihm von den Polizeibeamten die weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme im Greizer Krankenhaus durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell