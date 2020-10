Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rehwild beschädigt zwei Fahrzeuge

Gera (ots)

Dobitzschen: Am 22.10.2020 um 10:25 Uhr überholte auf der L 1362 am Abzweig nach Rolika ein Pkw KIA einen Pkw VW als in diesem Moment ein Reh die Fahrbahn überquerte. Beide Fahrzeuge stießen mit dem Reh zusammen und wurden dabei beschädigt. Der Pkw Kia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Reh verendete an der Unfallstelle.

