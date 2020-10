LPI-G: Ersatzteil entwendet

Landespolizeiinspektion Gera

Altenburg: Am 22.10.2020 im Zeitraum von 04:10 bis 08:10 Uhr wurde in der Remsaer Straße ein Pkw-Ersatzteil entwendet. Dieses hatte eine Spedition angeliefert und ungesichert am Anlieferungsdepot abgestellt. Durch unbekannte Täter wurde das Paket geöffnet und das darin befindliche Ersatzteil entwendet. Ermittlungen dazu wurden aufgenommen. Wer in diesem Zeitraum etwas gesehen oder bemerkt hat wird gebeten die Polizei unter 03447/ 471-0 zu informieren.

