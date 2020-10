Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vorfahrt missachtet

Gera (ots)

Meuselwitz: Am 21.10.2020 um 14:45 Uhr befuhr ein Pkw Opel die B 180 von Meuselwitz in Richtung Zeitz und hatte die Absicht nach links in Richtung Brossen abzubiegen. Aus dieser untergeordneten Straße wollte ein 66-jähruiger Fahrer eines Pkw Hyundai nach links auf die B 180 abbiegen und missachtet dabei den vorfahrtsberechtigten Pkw Opel, so dass es zum Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. verletzt wurde dabei niemand.

