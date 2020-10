Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Wildschweine verenden

Gera (ots)

Wintersdorf: Für zwei Wildschweine endete die Querung einer Straße tödlich. Kurz nach der Ortslage Wintersdorf befuhr am 21.10.2020 um 06:50 Uhr ein Lkw DAF die Straße in Richtung Schnauderhainichen, als zwei Wildschweine die Straße überquerten. Am Lkw entstand leichter Sachschden. Die Wildschweine verendeten an der Unfallstelle.

