Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw nicht beachtet

Gera (ots)

Altenburg: Ein 87-jähriger Fahrer eines Ford Transit hatte die Absicht am gestrigen Tag um 08:10 Uhr in der Zwickauer Straße in Höhe der Einmündung Am Waldessaum zu wenden. Dabei beachtet er nicht einen nachfolgenden Pkw Nissan und kollidierte mit diesem. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

