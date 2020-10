Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kelleraufbrüche in Debschwitz

Gera (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen unbekannte Täter gewaltsam in mehrere Keller der Mehrfamilienhäuser Wiesestraße 107c-e ein. Diese wurden durch die Unbekannten nach vermeintlichen Wertgegenständen durchsucht. Angaben zum Beutegut sind der Polizei Gera bisher nicht bekannt. Dennoch werden Zeugen, welche verdächtige Personen im Zeitraum am Tatort wahrnahmen gebeten, sich unter 0365-8290 zu melden!

