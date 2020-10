Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ein Verletzter bei Unfall auf einem Feld

Greiz (ots)

Wittchendorf: Ein schwerer Unfall ereignete sich am gestrigen Montag (19.10.2020), gegen 09:25 Uhr auf einem Feld an der Bundesstraße 92. Nach bisherigen Ermittlungen wollte ein 79-Jähriger Mais für sich ernten. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er dabei in eine Erntemaschine, die hier gleichzeitig tätig war und wurde verletzt. Er wurde mittels eines Hubschraubers in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (OK)

