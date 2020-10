Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw fährt auf

Gera (ots)

Nöbdenitz: Am 19.10.2020 um 15:00 Uhr befuhr ein Pkw Ford die Straße in Nöbdenitz. Er hatte die Absicht am Abzwieg nach Kleinstechau abzubiegen und musste aber verkehrsbedingt halten. Ein nachfolgender 33-jähriger Fahrer eines Pkw Toyota erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw Ford auf. Durch den Aufprall kam der Toyota von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde dabei niemand.

