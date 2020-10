Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchte Sachbeschädigung

Gera (ots)

Am Gebäude der 4. Regelschule, welche sich in der Rudolstädter Straße befindet, versuchten Unbekannte am Wochenende augenscheinlich die Eingangstür durch Flaschenwürfe zu beschädigen. Die Tür war im Nachgang unversehrt und nur die Bierflaschenreste blieben zurück. Ebenso hinterließ jemand versehentlich sein Portemonnaie mitsamt Personalausweis im Scherbenfeld. Die Polizei prüft nun einen möglichen Zusammenhang der Feststellungen und hat die Ermittlungen wegen versuchter Sachbeschädigung aufgenommen.

