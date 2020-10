Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kennzeichen von Wohnwagen entwendet

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am gestrigen Sonntag (18.10.2020), gegen 14:00 Uhr, wurde die Polizei informiert, dass bislang unbekannte Täter eine Kennzeichentafel und einen Stromstecker entwendet hatten. Diese befanden sich an einem Wohnanhänger, der in Zadelsdorf abgestellt war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen. (OK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell