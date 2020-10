Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrerzeugführer unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss festgestellt

Gera (ots)

Frohnsdorf: Am 18.10.2020 um 12:00 Uhr wurde ein 57-jähriger Fahrer eines Pkw VW in der Dorfstraße kontrolliert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,96 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Altenburg: Ein 48-jähriger Fahrer eines Mopeds wurde in der Offenburger Allee kontrolliert. Hier ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,82 Promille. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt.

Windischleuba: Am 17.10.2020 um 19:15 Uhr wurde in Zschaschelwitz ein Pkw Ford kontrolliert. Bei dem 28-jährigen Fahrzeugführer verlief ein Drogenvortest positiv auf Meth Amphetamin. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. In allen Fällen wurde Anzeige erstattet.

