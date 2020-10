Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw bei Wildunfall beschädigt

Gera (ots)

Göllnitz: Am 16.10.2020 um 18:35 Uhr befuhr ein 48-jähriger Fahrer eines Pkw Kia die Eisenberger Straße von Altenburg in Richtung Lumpzig als kurz nach dem Abzweig Mehna ein Reh die Fahrbahn überquerte. Mit diesem kollidierte der Pkw Kia. Das Reh verendete an der Unfallstelle und wurde dem zuständigen Jagdpächter übergeben. Der Pkw Kia wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

