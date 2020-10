Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrräder aus Keller entwendet

Gera (ots)

Altenburg: Zwei Fahrräder wurden im Zeitraum vom 14.10.-17.102020 aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Otto-Dix-Straße entwendet. Der Keller wurde gewaltsam aufgebrochen und ein Trekkingrad der Marke Kalkhoff, Agattce in der Farbe Rot und ein Herrenrad der Marke BOC in der Farbe Grün entwendet. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

