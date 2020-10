Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Keller aufgebrochen

Gera (ots)

Altenburg: Im Zeitraum vom 15.10.-16.10.2020 wurde gewaltsam in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Albert-Levy-Straße eingebrochen. Daraus wurden ein Fernsehgerät der Marke Philips sowie mehrere Elektrowerkzeuge (Bohrhammer, Bohrmaschinen, Winckelschleifer etc.) entwendet. Die Ermittlungen dazu wurden aufgenommen.

