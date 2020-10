Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendieb gestellt

Altenburg (ots)

Am 16.10.2020, gegen 12:35 Uhr, beobachteten Angestellte der Nettofiliale in der Altenburger Käthe-Kollwitz-Straße einen Ladendieb bei seiner Tat. Die hinzugerufene Polizei übernahm den Delinquenten, welcher per Haftbefehl gesucht wurde. Nach seiner Verhaftung erfolgte die Überführung in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt. Außerdem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl gegen den Mann eingeleitet.

