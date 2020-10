Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: In Werkstatt "eingebrochen"

Gera (ots)

Durch einen selbst geschaffenen Mauerdurchbruch verschafften sich in der Nacht vom Freitag zum Sonnabend Unbekannte Zutritt in eine Werkstatt in der Ruckdeschelstraße in Gera. Die Täter entwendeten aus den Arbeitsräumen Werkzeuge im Wert von ca. 2000 EUR. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden von ca. 500EUR. Zeugen, welche in der betreffenden Nacht in diesem Bereich ungewöhnliche Personen- oder Fahrzeugbewegungen bemerkt haben, können sich im Inspektionsdienst Gera oder telefonisch unter der Rufnummer 0365/ 829-0 melden.

