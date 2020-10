Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schmierereien an Häusern

Braunichswalde (ots)

Unbekannte brachten an zwei Häusern in Vogelgesang mittels weißer Kreide Buchstaben an. Die Täter begaben sie hierzu auf die umfriedeten Grundstücke. Ob es sich bei den angebrachten Buchstaben um sogenannte Gaunerzinken handelt oder ob es lediglich Schmierereien sind, ist derzeitig nicht bekannt.

