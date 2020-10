Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Zeulenroda (ots)

Zwei unbekannte männliche Personen beschädigten Freitagabend gegen 21:30 Uhr die Eingangstür der Spielothek in der Dr.-Gebler-Straße in Zeulenroda. Die Täter konnten noch vor Eintreffen der Polizei flüchten. An der Tür entstand Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu den zwei männlichen Personen geben können, werden gebeten sich bei der PI Greiz zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell