Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Weida (ots)

Am Freitag gegen 07:45 Uhr ereignete sich in der Brüderstraße in Weida ein Verkehrsunfall bei dem Sachschaden entstand. Zwei Pkw kollidierten hier leicht miteinander, wobei einer der Pkw unerlaubt die Unfallstelle verließ. Das flüchtende Fahrzeug soll grau gewesen sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Pkw geben können, werden gebeten sich bei der PI Greiz zu melden.

