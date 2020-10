Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrrad gestohlen

Zeulenroda (ots)

Unbekannte brachen im Zeitraum von 11.10.2020 bis 16.10.2020 in ein Mehrfamilienhaus in der Aumaischen Straße in Zeulenroda ein und entwendenten ein dort abgestelltes schwarzes Mountainbike. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der PI Greiz unter 03661/6210 zu melden.

