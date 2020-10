Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Berga/Elster: Am gestrigen Donnerstag (15.10.2020), gegen 16:40 Uhr, befuhr eine 51-jährige Dacia Fahrerin die Straße von Albersdorf in Richtung Bundesstraße 175. An der Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt eines 86-jährigen BMW Fahrers, der die Bundesstraße in Richtung Seelingstädt nutzte. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeugführer sowie eine 81-jährige Insassin des BMW verletzt wurden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. (OK)

