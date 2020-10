Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw missachtet Vorfahrt

Gera (ots)

Langenleuba-Niederhain: Ein 82-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda befuhr die Straße von Wiesbach in Richtung Diska-Markt. An der Kreuzung zur Altenburger Straße beachtete der 83-jährige nicht einen vorfahrtsberechtigten Pkw Skoda Fabia, so dass es zum Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeug entstand Sachschaden. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell