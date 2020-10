Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrraddiebstahl aus Keller

Altenburg (ots)

In der Nacht vom 13.01.2020 zum 14.10.2020 drangen bisher unbekannte Täter in den Keller eines Wohnblocks in der Stauffenbergstraße ein und entwendeten daraus ein Mountainbike der Marke Cube und ein Mountainbike der Marke KS Cycling, im Wert von jeweils mehreren hundert Euro. Sachschaden entstand nicht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

